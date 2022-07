Nikola Aktie News: Nikola am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Nikola 5,72 EUR

-4,62%

Um 25.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Nikola-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 5,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 5,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,70 EUR. Bisher wurden heute 1.000 Nikola-Aktien gehandelt.

Bei 13,15 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 56,68 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 4,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 31,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nikola veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -1,080 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

