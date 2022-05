Nikola Aktie News: Anleger schicken Nikola am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Nikola 6,54 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 31.05.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent. Bei 6,66 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 300 Aktien.

Am 30.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 16,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 58,90 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 40,63 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.05.2022 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,14 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1,89 USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 USD in den Büchern standen.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,003 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

