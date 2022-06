NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel NIO 18,88 EUR

4,83% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 15.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 17,96 EUR ab. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,88 EUR nach. Bei 18,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.033 NIO-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,70 EUR erreichte der Titel am 02.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 11,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 57,54 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 09.06.2022 vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,14 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.910,59 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.982,33 CNY in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.09.2022 erwartet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,267 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie dennoch in Rot: NIO macht weniger Verlust

Ausblick: NIO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tesla-Aktie zu teuer? - Diese drei E-Auto-Aktien bieten laut Analysten eine gute Kaufgelegenheit

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com