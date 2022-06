NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 21,08 EUR

Um 30.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 20,20 EUR ab. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 20,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,98 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 58.295 NIO-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,70 EUR) erklomm das Papier am 02.07.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 56,75 Prozent Luft nach oben. Bei 11,40 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 77,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.06.2022 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.910,59 CNY umgesetzt, gegenüber 7.982,33 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.09.2022 erwartet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,368 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

