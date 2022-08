NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel NIO 19,90 EUR

Das Papier von NIO gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 19,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 19,51 EUR ein. Mit einem Wert von 19,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.479 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2021 bei 38,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,77 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 09.06.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.910,59 CNY – ein Plus von 17,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 8.448,05 CNY erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.09.2022 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 26.09.2023 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -4,170 CNY je NIO-Aktie.

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com