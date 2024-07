Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 13,10 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 13,10 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,10 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.729 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 20,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,23 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 18,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,059 EUR je Nordex-Aktie.

