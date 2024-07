Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 13,82 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 13,82 EUR zu. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.431 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 14,11 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 18,43 EUR.

Am 14.05.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,072 EUR im Jahr 2024 aus.



