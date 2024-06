Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag billiger

Nordex im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 11,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 11,77 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 11,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 372.475 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 25,36 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,80 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 18,77 EUR.

Am 14.05.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,071 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie gibt nach: Nordex fährt Produktion in Werk in Iowa wieder hoch

Börse Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag schwächer

XETRA-Handel: MDAX steigt mittags