Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 96,88 CHF ab.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,7 Prozent auf 96,88 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,15 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 245.346 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2024 bei 100,96 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2023 bei 81,63 CHF. Mit einem Kursverlust von 15,74 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,80 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,33 CHF.

Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,41 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben

Optimismus in Zürich: SMI am Nachmittag freundlich

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu