Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 97,49 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 97,49 CHF zu. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 98,04 CHF zu. Bei 97,58 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 416.339 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2024 bei 100,96 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2023 Kursverluste bis auf 81,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,26 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,33 CHF aus.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,46 USD im Jahr 2024 aus.

