Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Novartis hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 94,42 CHF.

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 94,42 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 94,50 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 94,03 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,03 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.431.572 Novartis-Aktien.

Bei 95,41 CHF markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,05 Prozent hinzugewinnen. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 19,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,73 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,00 CHF aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10,34 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

