Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag gesucht

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 90,44 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 90,97 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,96 CHF. Bisher wurden via SIX SX 256.769 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 11,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 19.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 8,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,00 CHF.

Novartis ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,37 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,54 USD fest.

