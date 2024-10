Novavax Aktie News: Novavax springt am Nachmittag an

Kurs der Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,5 Prozent auf 13,12 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 6,5 Prozent im Plus bei 13,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novavax-Aktie bei 13,14 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,32 USD. Bisher wurden via NASDAQ 310.536 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 23,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,63 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 3,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.08.2024 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 415,48 Mio. USD im Vergleich zu 424,43 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novavax am 06.11.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,924 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

Novavax-Aktie setzt Gewinnserie fort