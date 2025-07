Bayer erhält von FDA für Finerenon Zulassung für neue Indikation

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Bayer hat von der US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA für das Medikament Finerenon (Marke: Kerendia) die Zulassung für eine neue Indikation erhalten. Die FDA habe Finerenon für Patienten mit Herzinsuffizienz und einer sogenannten linksventrikulären Auswurfleistung (LVEF) von mindestens 40 Prozent zugelassen, teilte der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern mit. Die Zulassung sei nun erfolgt, nachdem Finerenon positive Ergebnisse in einer Phase-III-Sturdie geliefert habe. Zuvor hatte die FDA für Finerenon den Status eines beschleunigten Prüfverfahrens genehmigt.

Bayer zufolge leben etwa 3,7 Millionen Menschen in den USA mit Herzinsuffizienz mit einer LVEF von mindestens 40 Prozent. Dies führe zu mehr als 500.000 Krankenhausaufenthalten pro Jahr. Bisher seien die Behandlungsmöglichkeiten dafür begrenzt.

Seit 2021 ist Finerenon bzw. die Marke Kerendia in den USA zur Behandlung erwachsener Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen, so Bayer.

