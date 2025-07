Bayer Aktie News: Bayer macht am Montagmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 27,44 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 27,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 27,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 597.605 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 11,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,86 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,40 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

