Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 28,78 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 28,78 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 28,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 393.956 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,50 EUR angegeben.

Bayer gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Bayer.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie tiefer: FDA prüft Hitzewallungen-Medikament weiter - China-Zulassung für Sevabertinib beantragt

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Bayer-Aktie

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus - HENSOLDT & RENK können Gewinne verteidigen