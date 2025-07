Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 28,53 EUR nach.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 28,53 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,43 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 28,56 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 62.856 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 35,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,50 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

