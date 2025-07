Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagvormittag südwärts

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 27,27 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 27,27 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,99 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten 82.309 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 12,13 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,59 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,86 EUR.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Bayer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,40 EUR je Aktie belaufen.

