Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,8 Prozent auf 59,99 EUR zu. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 59,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 450 Novavax-Aktien.

Am 09.09.2021 markierte das Papier bei 232,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 74,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 77,96 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novavax gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,05 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,41 Prozent auf 703,97 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 447,23 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 24,29 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com