Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,87 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,87 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Novavax-Aktie sogar auf 6,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,76 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.033 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 159,24 Prozent. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Am 08.05.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 666,65 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,86 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

