Novavax Aktie News: Novavax steigt am Mittag

Die Novavax-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 60,00 EUR. Bei 62,99 EUR erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,63 EUR. Zuletzt wechselten 1.995 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 286,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 56,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 5,23 Prozent wieder erreichen.

Am 09.05.2022 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -11,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -2,70 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 279,66 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 222,20 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 09.05.2022.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,37 USD fest.

