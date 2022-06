Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagvormittag fester

Die Novavax-Aktie konnte um 16.06.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 39,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 39,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,06 EUR.

Am 09.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,05 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 83,17 Prozent zulegen. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 16,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2022 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 703,97 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 447,23 USD umgesetzt.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,93 USD je Novavax-Aktie belaufen.

