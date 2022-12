Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:22 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 9,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 9,33 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 9,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 440 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2021 markierte das Papier bei 160,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 94,30 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.12.2022 bei 8,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 3,63 Prozent wieder erreichen.

Novavax ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 734,58 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 310,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 178,84 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Novavax am 27.02.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -7,038 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

BioNTech-Aktie, Novavax-Aktie, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert

Moderna-Aktie, Novavax-Aktie & Valneva-Aktie: Briten gehen beim Boostern voran

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com