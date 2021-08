Continental von Reifengeschäft gestützt - Chip-Engpass bremst

Während die Lieferengpässe von Halbleitern den DAX -Konzern bremsten, stützte einmal mehr das margenstarke Geschäft mit Reifen. Für das Gesamtjahr ist Conti etwas optimistischer als bisher, das untere Ende der Bandbreiten für Umsatz und operative Marge wurde angehoben.

Der Umsatz stieg laut Mitteilung in den drei Monaten um die Hälfte auf 9,91 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte 1,20 (Vorjahr: -0,1) Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT betrug 711 Millionen, die Marge 7,2 Prozent. Im Vorjahr stand hier wegen den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie noch ein Verlust von 635 Millionen Euro. Das Nettoergebnis erreichte 545 Millionen nach einem Verlust von 741 Millionen im Vorjahr. Je Aktie verdiente Conti 2,72 Euro.

"Nach einem bereits verhaltenen Jahresstart hat der anhaltende Mangel an Halbleitern die Automobilproduktion im zweiten Quartal wie erwartet stark gebremst", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer laut Mitteilung. "Insgesamt werden der Chipengpass sowie steigende Rohstoffpreise die Automobilindustrie im gesamten Jahr 2021 belasten."

Wegen des guten Verlaufs im Reifengeschäft ist Conti für das Gesamtjahr etwas optimistischer. So soll der Konzernumsatz in der Größenordnung von rund 33,5 bis 34,5 Milliarden Euro liegen, bisher lag die Spanne bei 32,5 bis 34,5 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll nun zwischen rund 6,5 bis 7,0 Prozent erreichen. Hier wurden bisher 6 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt.

