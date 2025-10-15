DAX24.470 +0,7%Est505.933 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,74 +0,4%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.281 -2,0%Euro1,1938 -0,3%Öl70,30 -0,8%Gold5.125 -4,7%
Index im Fokus

Optimismus in Wien: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus

30.01.26 12:25 Uhr
Optimismus in Wien: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus

Der ATX Prime performt am Freitagmittag positiv.

Am Freitag springt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,51 Prozent auf 2.782,59 Punkte an. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,056 Prozent höher bei 2.770,02 Punkten, nach 2.768,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2.785,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.770,02 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,55 Prozent zu. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 30.12.2025, einen Wert von 2.644,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.364,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.926,21 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2.809,51 Punkten. Bei 2.638,17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 2,19 Prozent auf 35,05 EUR), Palfinger (+ 1,68 Prozent auf 36,30 EUR), BAWAG (+ 1,31 Prozent auf 139,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 109,10 EUR) und Raiffeisen (+ 1,09 Prozent auf 42,84 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-6,72 Prozent auf 0,47 EUR), Wolford (-5,23 Prozent auf 2,90 EUR), Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 17,70 EUR), Rosenbauer (-1,43 Prozent auf 48,30 EUR) und Semperit (-1,42 Prozent auf 12,52 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 105.877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,719 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,24 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

