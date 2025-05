Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Delisting/Delisting

Orascom Development Holding AG: Dekotierung der Namenaktien der Orascom Development Holding AG durch SIX Exchange Regulation per 5. Juni 2025 genehmigt



26.05.2025 / 18:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Orascom Development Holding AG: Dekotierung der Namenaktien der Orascom Development Holding AG durch SIX Exchange Regulation per 5. Juni 2025 genehmigt Altdorf, 26. Mai 2025 – SIX Exchange Regulation hat die Dekotierung der Namenaktien der Orascom Development Holding AG von der SIX Swiss Exchange per 5. Juni 2025 genehmigt. Der letzte Handelstag wurde auf den 4. Juni 2025 festgelegt. Die Dekotierung der Namenaktien der Orascom Development Holding AG wurde von den Aktionären im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2025 beschlossen. Über Orascom Development Holding AG: Orascom Development Holding AG (ODH) ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von ODH umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O West und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman , Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/. Kontakt für Investoren: Ahmed Abou El Ella Senior Director of Investor Relations Tel: +20 224 61 89 61 Mobile: +20 122129 5555 Email: ir@orascomdh.com Disclaimer: Diese Medienmitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ODH beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte von ODH wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. ODH übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



