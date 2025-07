OSRAM Aktie News: OSRAM wird am Mittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von OSRAM. Das Papier von OSRAM gab in der Hamburg-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR abwärts.

Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel um 11:42 Uhr um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR nach. Bei 51,00 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Bisher wurden via Hamburg 5.255 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 3,92 Prozent Luft nach oben. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 10,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2026 wird OSRAM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

