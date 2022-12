PALEMO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aktien in diesem Artikel

PALEMO stellte am 28.12.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -3,350 JPY. Ein Jahr zuvor waren -49,480 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,03 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

