Siemens-Aktie beendet Handelstag im Minus: Siemens arbeitet mit neuem Partner weiter an Pyrolyse-Anlagen - 50 zusätzliche Loks an Amtrek geliefert

Wie die Unternehmen mitteilten, haben sie eine Partnerschaftserklärung geschlossen. Siemens will die Pyrolyse-Anlagen von Pyrum Innovations , mit dessen Technologie Altreifen recycelt werden, mit seinem Digitalisierungs- und Automatisierungsportfolio technologisch und wirtschaftlich fördern, optimieren und skalieren.

Siemens liefert 50 weitere Loks an Amtrek

Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Siemens Mobility 50 weitere elektrische Lokomotiven an Amtrak liefern. Die Order knüpft an den Erstauftrag von 75 Exemplaren im Jahr 2018 an. Der Auftragswert von fast 2 Milliarden US-Dollar beinhaltet laut Siemens den ursprünglichen Vertrag über 850 Millionen Dollar und umfasse den Fertigungsvertrag sowie den Langzeitservicevertrag für technische Unterstützung, Ersatzteile und Materiallieferungen.

Die Siemens -Aktie verliert via XETRA 1,97 Prozent auf 99,54 Euro.

