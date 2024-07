Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Mit einem Kurs von 3,38 USD zeigte sich die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Peloton Interactive-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 3,38 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 3,42 USD. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 3,32 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 223.756 Peloton Interactive-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,87 USD an. Gewinne von 191,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 19,82 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 02.05.2024. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 717,70 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.08.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,570 USD je Peloton Interactive-Aktie.

