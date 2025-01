Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag freundlich

Peloton Interactive im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 8,95 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 15:53 Uhr 2,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 8,80 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.129 Stück gehandelt.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 21,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,44 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,60 Prozent auf 586,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 595,50 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,417 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

