Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 9,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,00 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,00 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (80,01 EUR) erklomm das Papier am 02.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,75 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 6,98 EUR. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 28,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 25.08.2022 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 678,70 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 936,90 USD erwirtschaftet worden waren.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Peloton Interactive-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.11.2023.

2023 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -2,083 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

