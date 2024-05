Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive bricht am Nachmittag nach oben aus

Peloton Interactive im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 13,3 Prozent auf 3,55 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 13,3 Prozent auf 3,55 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 3,61 USD. Mit einem Wert von 3,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 2.191.000 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,87 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 178,28 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.05.2024 bei 2,71 USD. Mit einem Kursverlust von 23,55 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 02.05.2024 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,46 Prozent auf 717,70 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 792,70 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.08.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,529 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie trotz Restrukturierung tiefer: Peloton reduziert Verlust - CEO geht

Ausblick: Peloton Interactive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone