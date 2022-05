Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 05.05.2022 09:22:00 Uhr 4,1 Prozent auf 17,47 EUR. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,47 EUR zu. Bei 17,47 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 08.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 16,00 EUR fiel das Papier am 04.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,21 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Peloton Interactive veröffentlichte am 08.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.133,90 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.064,80 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.05.2022 erwartet. Peloton Interactive dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -1,054 USD ausweisen wird.

