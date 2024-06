Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 3,79 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,79 USD zu. Bei 3,82 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,78 USD. Bisher wurden via NASDAQ 175.935 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,87 USD. Gewinne von 160,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 2,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Mit Abgaben von 28,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Am 02.05.2024 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 717,70 Mio. USD im Vergleich zu 748,90 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 22.08.2024 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,561 USD ausweisen wird.

