Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive büßt ein

Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 20,57 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 20,01 EUR. Bei 20,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.681 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,58 EUR an. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,083 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Die Peloton Interactive Aktie wird unter der ISIN US70614W1009 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, XETRA, NASDAQ, Moskau, Bats, BX World, NDB, Gettex, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Peloton Interactive ist ein Unternehmen aus den USA.

