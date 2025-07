Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 6,59 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 6,59 USD nach. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,59 USD. Bei 6,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 183.229 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Am 15.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 132,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,45 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 624,00 Mio. USD – eine Minderung von 13,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 717,70 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Peloton Interactive am 21.08.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,418 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

