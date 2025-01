Peloton Interactive Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Peloton Interactive

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 8,31 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Peloton Interactive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 8,31 USD ab. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,27 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,38 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.242 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,05 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 206,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 31.10.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 586,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 595,50 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.01.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2025 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -0,415 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Dank Taylor Swift und Co.: Haben Musik-ETFs das Potenzial zum nächsten Meme-Hype?

Peloton-Aktie springt hoch: Umsatz von Peloton schrumpf nicht so stark wie befürchtet

Ausblick: Peloton Interactive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt