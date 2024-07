Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Nachmittag

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 3,63 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 3,63 USD. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,75 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 474.941 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 171,76 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,71 USD am 03.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 25,34 Prozent Luft nach unten.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 02.05.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 USD erwirtschaftet worden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 717,70 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 22.08.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,557 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

