Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,44 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,44 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,42 USD. Bisher wurden heute 89.230 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,24 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2024 erreicht. 63,06 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 2,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 38,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,833 USD.

Peloton Interactive gewährte am 22.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 643,60 Mio. USD gegenüber 642,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Peloton Interactive am 31.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,596 USD je Peloton Interactive-Aktie.

