Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 2,99 USD zu.

Um 15:51 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 2,99 USD nach oben. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 3,00 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,90 USD. Zuletzt wechselten 126.796 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,79 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 160,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 2,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Am 02.05.2024 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,79 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 717,70 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 748,90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 22.08.2024 vorlegen.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,555 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

