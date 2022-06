Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag leichter

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 9,39 EUR. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,32 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 772 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 109,58 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 91,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.06.2022 auf bis zu 9,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 3,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.05.2022 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 964,30 USD im Vergleich zu 1.262,30 USD im Vorjahresquartal.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.09.2022 erwartet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,655 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

