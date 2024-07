Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 3,86 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,77 USD. Zuletzt wechselten 187.754 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 9,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 61,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 41,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 02.05.2024 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 717,70 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,17 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Peloton Interactive am 22.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,557 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

