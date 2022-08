Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Mit einem Wert von 13,20 EUR bewegte sich die Peloton Interactive-Aktie um 04:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 13,36 EUR. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 13,08 EUR ein. Mit einem Wert von 13,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 200 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 102,00 EUR markierte der Titel am 27.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 60,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Peloton Interactive veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 964,30 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.262,30 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,61 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 24.08.2023.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,718 USD einfahren.

