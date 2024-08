Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 3,18 USD.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 3,18 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,15 USD nach. Bei 3,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 400.980 Stück gehandelt.

Am 23.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 135,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,71 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,78 Prozent.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Peloton Interactive gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,79 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 717,70 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 748,90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 22.08.2024 gerechnet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,555 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

