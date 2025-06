Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,4 Prozent auf 6,63 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 6,63 USD. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 6,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 375.309 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 64,38 Prozent zulegen. Am 15.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Peloton Interactive ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,45 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 624,00 Mio. USD – eine Minderung von 13,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 717,70 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.08.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,418 USD je Peloton Interactive-Aktie.

