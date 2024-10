Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 5,19 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 5,19 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,17 USD nach. Bei 5,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 147.554 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,50 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,71 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 47,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,833 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 22.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,68 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,23 Prozent auf 643,60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 642,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,593 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

