Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im XETRA-Handel um 18.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 14,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 14,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,56 EUR. Bisher wurden heute 11.536 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 08.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 109,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 86,47 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 59,19 Prozent sinken.

Am 10.05.2022 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,61 Prozent zurück. Hier wurden 964,30 USD gegenüber 1.262,30 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.09.2022 vorlegen.

2023 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,599 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie im Sturzflug: Peloton schreibt tiefrote Zahlen

Teladoc-Aktie: Cathie Woods Innovations-Favorit vor zahlreichen Herausforderungen

Preissenkungen und teurere Abos: So will Peloton den Kundenkreis vergrößern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com