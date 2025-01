Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 8,46 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 8,46 USD. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 8,54 USD. Mit einem Wert von 8,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 178.636 Peloton Interactive-Aktien.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 22,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 2,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 31.10.2024 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,44 USD in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 586,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 595,50 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 30.01.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,417 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

