Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive springt am Donnerstagnachmittag hoch

Um 21.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 10,73 EUR. Bei 10,81 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.181 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 108,22 EUR erreichte der Titel am 22.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.07.2022 bei 8,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 29,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 10.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 964,30 USD – eine Minderung von 23,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.262,30 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 15.09.2022 gerechnet.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,490 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie steigt: Peloton stellt eigene Geräteproduktion ein

Peloton-Aktie im Sturzflug: Peloton schreibt tiefrote Zahlen

Teladoc-Aktie: Cathie Woods Innovations-Favorit vor zahlreichen Herausforderungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com